Les athlètes handisports passent au radar de la Fédération des sports adaptés

14 médailles d’or seront distribuées lors des Jeux du Pacifique, où seuls les sports l’athlétisme et le tennis de table sont inscrits – soit 7 épreuves au total. À un peu moins de trois ans de ceux de Papeete, la FPSAH veut constituer la meilleure sélection possible, comme l’indique son directeur technique par intérim Jérémie Le Fort. « Le but est de détecter des potentiels qu’on pourra accompagner jusqu’aux Jeux. En face, on a les Calédoniens qui ont un niveau mondial, voire paralympique pour certains. Donc le niveau est très haut, mais avec ce qu’on a vu aujourd’hui, c’est très positif » , se satisfait-il.



Une classe est attribuée en fonction du handicap. Plus celui-ci est important, plus les points attribués sont nombreux. La vingtaine d’athlètes inscrits ce jeudi, représente une partie de cet éventail.

Parmi eux, Tutavake n’est pas un habitué des épreuves d’athlétisme. Il est venu s’essayer aux lancers du poids et au disque. « C’est difficile, dois tout d’abord bien trouver ta position, pour pouvoir être à l’aise lors du lancer. Moi j’ai pas encore la technique honnêtement, souffle-t-il. J’ai beaucoup de choses à apprendre, il faut écouter l’instructeur » .

Arsène Aie, lui, a déjà connu les frissons de la compétition. Aux Oceania de 2016, il décrochait une médaille d’argent en lancer fauteuil. Depuis, le sexagénaire s’est consacré à son activité de fabrication de ukulele, mais ces journées de détection sont l’occasion pour lui de retrouver l’atmosphère du stade. « J’aimerais bien retrouver la forme que j’avais il y a huit ans, il va falloir que je reprenne les entraînements. La reprise aujourd’hui a été assez difficile. On verra prochainement si je me sens bien pour reprendre plus sérieusement » , confie l’insatiable compétiteur.

En 2023 aux îles Salomon, Christian Chee Ayee avait ramené la seule médaille des épreuves de para-athlétisme en s’emparant du bronze aux 100 mètres fauteuil.