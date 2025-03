Lancement de l’opération Starter Antidopage avec l’ancien cycliste Christophe Bassons

Une figure pour renforcer la prévention et de contrôle du dopage en Polynésie française, à l’approche des Jeux du Pacifique 2027. Ce lundi, l’ancien coureur cycliste Christophe Bassons, reconverti expert en lutte contre le dopage dans le sport, a été accueilli par Naema Temarii pour lancer le dispositif « Starter Antidopage » , qui s’achèvera le 13 mars prochain.

Deux ateliers de sensibilisation auprès des cadres techniques des fédérations et du public sont prévus les 12 et 13 mars avec celui qui fut au cœur d’affaires de dopage retentissantes dans le monde du cyclisme : le scandale impliquant l’équipe Festina, en 1998, et sa dénonciation dès 1999 de la triche au sein du Tour de France. Des positions qui lui avaient valu une humiliation publique par Lance Armstrong, septuple vainqueur déchu de la Grande Boucle, et son retrait progressif du sport professionnel.

Cette première phase de l’opération sera suivie d’une campagne de prévention et d’information pour alerter et accompagner les athlètes, encadrants et grand public sur les risques et sanctions liés au dopage. Dans la continuité de la loi de Pays contre le dopage en vigueur depuis décembre 2024, un dispositif de contrôle sera mis en place avec un programme de tests antidopage, pour une application effective d’ici fin 2025.