220 combattants sur les tapis du Ma’ohi Jiu Jitsu Contest 3

Les fighters se sont retrouvés sur les tapis du complexe sportif de Mahine ce samedi, à l’occasion du Ma’ohi Jiu Jitsu Contest 3. La compétition a rassemblé 27 clubs du fenua, principalement ceux de Tahiti.

Mais les combattants des îles, l’image du club d’Arimat de Raiatea avec six engagés, n’ont pas fait dans la figuration. Leur équipe remporte 7 médailles dont 5 en or. La jeune Heimiri Teriinatoofa est médaillée d’or en juvénile et en dames des -61kg, elle finit en bronze en dames des -75kg.

Tamatoa Temauri, lui, est médaillé d’or en -82 kg adulte 2. « Les résultats aujourd’hui c’était assez positif, médaille d’or, mais c’était quand même dur physiquement, mes copains étaient durs, mais j’ai pu faire la différence, techniquement et mentalement peut-être » , analyse-t-il.

Avec 5 athlètes, les Nohu de Bora Bora aussi sont venus dans l’ambition de s’imposer. Parmi eux, Jérémy Ringeard s’adjuge une médaille d’or en -76 kg. « J’ai eu 3 combats, j’ai perdu mon combat 2-0, il y a eu un combat qui a été forfait et il y a eu l’autre combat que j’ai gagné en soumission (…). Il y a tous les jeunes de mon club dont je suis extrêmement fier. Gagner ou perdre c’est pas tant ça, c’est plus la prestation qui est importante et il y a toujours, je pense, des choses à améliorer » .



Ce rendez-vous compte comme tour qualificatif pour deux grandes échéances attendues en juin et en novembre. Au classement des clubs, Seasiders Papara prend la première place avec 14 médailles d’or, Surpass Team est deuxième avec 12 médailles d’or et les Seasiders Titioro complètent le podium avec 8 médailles d’or.