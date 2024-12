Pour Noël, le collectif Tata’i redonne une seconde vie aux jouets

Ils sont les petites mains essentielles du Père Noel. Après la collecte, les lutins bénévoles du collectif Tata’i trient des centaines de jouets de seconde main. Ces volontaires de l’atelier logistique les nettoient, les vérifient pour s’assurer qu’ils ne soient pas défectueux et/ou manquent des pièces.

« Je me rends compte qu’il y a encore énormément de jouets qui sont dans leurs emballages plastiques, donc qui n’ont pas du tout été ouverts. Il y a certains jouets qu’on ne trouve plus en grande surface et qui sont ici. Cela peut être des jouets de collections. Ce serait dommage de le jeter », constate Vaihi, une bénévole

Plus qu’un simple don, cette opération est une action concrète face à la surconsommation et à la gestion problématique des déchets. Dans l’atelier des réparateurs, ces lutins utilisent leurs compétences en bricolage pour réparer les jouets électroniques en panne. Dans la majorité des cas, ils ne fonctionnent plus à cause de l’oxydation.

« Souvent, ce sont des problèmes de piles, de chargeurs, des problèmes de contact, car à Tahiti, il fait humide », souligne Jean-Luc Boulay, encadrant technique à la ressourcerie de Mahina. « Je viens de voir une petite machine à coudre en jouet, mais qui fonctionne vraiment. On a un peu de tout : des voitures électriques, des dinosaures électriques », ajoute Tina Vairaa, membre du collectif.

120 jouets ont été réparés et offerts lors de la première édition en 2020. L’an dernier, la collecte a permis d’en redistribuer 800. Et pour ce Noël 2024, les lutins espèrent faire encore mieux pour apporter un peu de magie dans les familles des quartiers prioritaires de Mahina.

« La collecte a démarré il y a un peu plus d’un mois, à la fois dans les établissements scolaires de la commune de Mahina, mais aussi dans des entreprises partenaires. Les employés ont joué le jeu, donc un grand merci à eux », sourit Moea Pereyre, la directrice de l’association Tia’i Fenua.

« Les familles sont essentiellement identifiées par les directeurs, directrices et enseignants des 7 établissements scolaires de la commune. Il y a une trentaine de familles par école, ce qui fait plus de 200 familles », explique l’adjointe au maire de Mahina en charge de l’éducation et de la jeunesse, Nathalie Bigorgne.

En offrant une seconde vie aux jouets, ces bénévoles donnent du sens aux fêtes de fin d’année. Les cadeaux vérifiés et réparés sont emballés dans ces sacs réutilisables, cousus à la main. Ils seront distribués le 19 décembre, un peu en avance pour faciliter la tournée du Père Noël.