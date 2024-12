Une nuit de Noël avec les policiers de la DTPN

Dès sa prise de service, l’équipe du brigadier-chef Palmer Whitmer commence la soirée en intervenant sur un accident à deux pas du commissariat. La nuit du réveillon s’annonce mouvementée.

« Elle commence très bien. J’ai déjà 2 accidents. Un au niveau du rond-point de la Présidence impliquant un scooter et deux occupants et un véhicule. La passagère du scooter a été évacuée, elle présente des blessures. Et là, j’ai un deuxième accident qui vient de se produire sur Fataua Val », souffle le sous-officier.

Alors qu’une patrouille est dépêchée sur le second accident, un deuxième équipage prend la direction du CHPF. Car des tests toxicologiques sont systématiquement réalisés, notamment en cas de suspicion de consommation d’alcool et/ou de drogue.

« Nous avons déposé des réquisitions judiciaires pour effectuer des prélèvements sanguins à la suite des accidents. On va déposer les prélèvements au laboratoire pour analyses », explique le brigadier-chef Whitmer.

Et la soirée est loin d’être terminée. « Comme on a fini cette mission, on quitte les lieux et on se rend sur le centre-ville pour effectuer des sécurisations », annonce le policier. Deux patrouilles sont déjà sur le terrain et la troisième reste en réserve au commissariat pour l’accueil d’urgence. C’est aussi ici que parviennent les appels passés au 17.

« Mon rôle à moi, c’est d’accueillir le public. Il se présente ici pour déposer des plaintes, faire des déclarations de fugues, etc. À mon poste, c’est plutôt calme. J’ai juste reçu une personne qui s’est présentée ici à 18 h pour une déclaration. Ça a été rapide », explique l’un des agents en poste qui peut également être appelé « en renfort dans une des patrouilles pour compléter les effectifs ».

Son collègue, lui, gère les appels téléphoniques. « A la prise de service, on a eu deux interventions, deux accidents sur la voie publique. On espère que ce sera relativement calme avec les fêtes et que les gens feront attention sur la route surtout », dit-il.

En première ligne sur le terrain, les équipes de nuits de la DTPN invitent la population à se montrer responsable durant cette période festive afin d’éviter de nouveaux drames sur les routes, comme celui du week-end dernier qui a causé la mort de trois personnes.