Christine Tahi et Charley Bourne se préparent pour le championnat de Polynésie de culturisme

Début de journée ordinaire pour Christine Tahi, championne en titre de bikini fitness. Dès 4 h 30, elle commence par du travail musculaire. Une routine qui demande de la discipline et un emploi du temps millimétré : « Tout est question d’organisation. Je finis mon entraînement vers 5 heures 30. Je rentre, je mange avec ma famille, je prépare mon fils pour l’école et je vais au travail. Il faut être très organisé, discipliné ».

À l’approche des compétitions, les athlètes entrent en période de sèche pour réduire les graisses après la prise de masse. Cette étape permet d’obtenir un dessin musculaire plus visible, mais le régime est drastique : « On pèse nos repas, on évite les sauces, on mange de la viande blanche, plus de légumes, moins de riz et de pâtes. On évite aussi de sortir pour manger n’importe quoi, et on boit beaucoup d’eau ».

Christine Tahi, championne de bikini fitness en 2023 (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Même rigueur pour Charley Bourne. À 17 ans, il est au lycée professionnel. Il sculpte son corps depuis 3 ans. Ce sont les moqueries de ses camarades qui l’ont convaincu de se lancer : « Au collège, j’étais obèse. On n’arrêtait pas de me critiquer, de me dire que j’étais gros, faible… Cela m’a attristé, mais aussi motivé à tout donner à la salle ».

Aujourd’hui, c’est le nouvel espoir de la discipline. L’an dernier, il s’est imposé en Junior novice. Cette année, il s’alignera dans toutes les catégories masculines.

Charley Bourne, 17 ans (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Il y aura 5 catégories, du men’s physique, du bikini fitness, du wellness, du classic et du bodybuiling » indique Alberto Shan, organisateur de l’évènement.

Le championnat débutera ce samedi à partir de 18 h 30. Il servira de préparation pour les South Pacific en 2025.