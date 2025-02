Du CrossFit au bodybuilding, Gwendoline Bouyer sur tous les fronts

Gwendoline Piimana Bouyer commence et se passionne instantanément de CrossFit, il y a quatre ans. En 2024, elle prend un virage inattendu en se lançant dans le bodybuilding, dans la catégorie physique athlétique. Malgré seulement quatre petits mois de préparation, elle remporte un titre aux championnats de Polynésie.

Quelques mois plus tard, elle décroche une incroyable deuxième place aux Jeux du Pacifique d’Honiara, aux Îles Salomon. Une performance d’autant plus impressionnante qu’il s’agissait de sa première expérience à ce niveau. « La personne qui m’a préparée me disait que j’avais déjà un bon physique et qu’il fallait juste travailler sur la diète, confie-t-elle. Ça a été quand même compliqué parce qu’au CrossFit, tu n’es pas forcément penchée sur l’aspect physique, alors que le body, c’est vraiment la moindre fibre musculaire, il faut qu’elle soit voyante » .

Le travail de la diète a été particulièrement rude. « C’est pas du tout la même au niveau du body et du CrossFit. CrossFit, tu peux quand même manger pour pouvoir faire tes performances, alors que body, t’es obligée d’être en sèche et de faire de la musculation, et c’est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout » , poursuit Gwendoline.

Aujourd’hui, elle se prépare pour un autre grand événement, les Polynesian Battle Games, une compétition de CrossFit qui se déroulera sur trois jours au mois d’avril. La tâche s’annonce délicate, puisqu’elle devra également se préparer pour les championnats de Polynésie 2025 de bodybuilding en septembre. Deux compétitions très exigeantes. « Contrairement au CrossFit où tu peux faire des choses en groupe, le body, c’est vraiment très individuel, ça te demande vraiment beaucoup d’investissement personnel et ça joue beaucoup sur le mental. Donc c’est vraiment pas à prendre à la légère » , sourit-elle.

Gwen a décidé de privilégier les Polynesian Battle Games, où elle devra performer en catégorie RX, particulièrement relevée cette année. Mais elle ne néglige pas ses objectifs en bodybuilding. « On est individuels cette année en Rx chez les femmes et il y aura beaucoup, beaucoup de niveaux parce qu’on a deux athlètes françaises qui viennent. Dans ma catégorie, je pense qu’il y aura du beau combat. Les athlètes féminines dans le body, ici à Tahiti, il y a vraiment, mais vraiment de quoi faire un beau combat sur scène » , se motive-t-elle.

Gwendoline a commencé par intensifier son programme d’entraînement cette semaine : une séance de cardio chaque matin et de la musculation en soirée pour gagner en force.