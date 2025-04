El Salvador Pro : Vahine Fierro passe le 1er tour

Le rythme effréné de la WSL ne faiblit pas, et pour l’instant, Vahine Fierro tient le coup. Top 10 des trois premières étapes du CT (9e à Pipeline, 3e à Abu Dhabi et 9e à Peniche), la surfeuse de Huahine a confirmé qu’il faudrait aussi compter sur elle sur le beach break de Punta Roca, au Salvador, où se tient en ce moment la 4è étape du tour mondial.

Pour son entrée en matière ce jeudi, Fierro était opposée à la Hawaiienne Gabriela Bryan et l’expérimentée Sally Fitzgibbons, Australienne pensionnaire du CT depuis plus de dix ans. C’est pourtant cette dernière qui s’est classée troisième de sa série et passera par les repêchages, Vahine Fierro finissant 2e (9.74) derrière les 12.90 de Gabriela Bryan. Fitzgibbons devra battre Luana Silva et Alyssa Spencer pour espérer atteindre les huitièmes de finale.

À noter que les mondiaux de surf ISA se tiendront, comme les années précédents, au Salvador, du 25 avril au 1er mai.