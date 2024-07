Grève effective à ADT : vols perturbés

Aucune négociation n’ayant eu lieu hier dimanche entre l’intersyndicale composée de 4 syndicats (CSTP/FO, de la CSIP, de O oe to oe rima et de Otahi) et la direction d’Aéroport de Tahiti, la grève a donc pris effet ce lundi à minuit, comme prévu.

Pour rappel, l’un des 10 points du préavis de grève déposé par l’intersyndicale concernait la reprise des postes dans le cas d’une externalisation de l’exploitation des aéroports des iles de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa. Parmi les autres points de revendication : la revalorisation des salaires, une représentation au CA dans le cadre de la future concession de l’aéroport, ou encore les titularisations des agents.

Conséquence de la grève : tous les vols Air Tahiti en partance ou à destination de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa sont annulés pour la journée du lundi 22 juillet.

Les vols à destination des autres îles sont maintenus. Des modifications horaires sont possibles sur certains vols.

ADT invite ses clients à consulter le statut des vols en temps réel sur leur site ICI. Il est possible de consulter son dossier de réservation ICI.

Pour les personnes ayant réservé auprès d’une agence de voyages, elles sont invitées à la contacter directement.

Pour les personnes recevant un SMS ou email contenant un numéro de vol compris entre 1001 et 1019 : ne pas en tenir compte, puisqu’il s’agit d’un vol fictif pour garder le dossier de réservation, afin de pouvoir réserver de nouveau un vol dès que la grève d’ADT sera levée. En effet, afin de garder le dossier de réservation dont un vol a été annulé, les équipes d’ADT doivent transférer celui-ci sur des vols « fictifs » (c’est-à-dire qui n’existent pas). Cette manipulation génère automatiquement l’envoi d’un SMS et/ou email indiquant ce vol fictif.

Des conditions particulières seront proposées en cas de modifications : pas de frais de modifications si le montant du nouveau billet est inchangé ; par contre, un réalignement tarifaire s’applique si le nouveau billet est d’un montant différent du billet initial.