Nuit des musées : Le Musée de Tahiti et des iles ouvre ses portes gratuitement le 17 mai

Initiée à l’échelle européenne, chaque année, la Nuit des Musées permet au public de (re)découvrir les musées sous un nouveau jour. L’objectif de cette soirée est de valoriser le patrimoine, de favoriser l’accès à la culture pour tous.

Lors de cette nocturne, les visiteurs profiteront d’un accès libre et gratuit au musée, et pourront participer à une programmation riche et variée : animation musicale, visites des salles d’exposition, ateliers et projections du « Fifo Hors les murs ».

Les jardins extérieurs du musée accueilleront également des stands gourmands éphémères,

pour prolonger l’expérience dans un cadre chaleureux et convivial.

PRATIQUE

La Nuit des Musées

Musée de Tahiti et des îles

Samedi 17 mai 2025

Entrée libre & Gratuite