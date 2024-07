Préavis de grève générale à l’Aéroport de Tahiti

Un climat social « qui pèse sur le moral et la motivation des salariés indignés » , des situations « critiques et latentes » relevées par l’ensemble du transport aérien… L’intersyndicale composée de 4 syndicats (CSTP/FO, de la CSIP, de O oe to oe rima et de Otahi) a sorti le lexique du conflit social à l’Aéroport de Tahiti, où plane la menace d’une grève générale dès le lundi 22 juillet, à 00h00.

Ce mardi, les représentants syndicaux ont envoyé une missive à la direction d’ADT, dénonçant entre autres un climat social « de peur, de défiance et d’instabilité propice à l’émergence imminente de maladies psycho-sociales ».