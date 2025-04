Grève à l’Apair Apurad : « on va montrer qu’on est unis »

La grève se poursuit à l’Apair Apurad. Aucune rencontre n’a finalement eu lieu ce mercredi entre les syndicats et la direction, à Mamao.

Lire aussi – Apair Apurad : le piquet de grève revient à Mamao

Sur le piquet de grève c’est la déception. Un premier pas avait été franchi hier avec l’arrivée d’une intersyndicale en soutien à la CSTPFO. Un premier pas qui avait permis de mettre sur la table des négociations l’essentiel des dix points de revendications, à savoir une revalorisation de 6% des salaires les plus bas. Après plusieurs simulations financières, la direction a répondu défavorablement à cette proposition.

« Ce n’est pas non plus une surprise pour nous parce que vu que le dialogue social a toujours été quasi inexistant ici à l’Apair Apurad, donc on s’y attendait quand même, souffle la représentante syndicale de la CSTP-FO, Avearii Lachaux. À partir de ce soir, on a nos collègues qui peuvent nous rejoindre aussi et qui entreront dans la danse. On les accueillera à bras ouverts, sachant que ça fait presque déjà trois semaines qu’on est sur le piquet de grève. Ça montre notre union, notre solidarité (…) on pense à nos patients, à nos malades, à nos familles, mais on n’a pas le choix, on n’a plus le choix et aujourd’hui on va montrer qu’on est unis et qu’on se soutient les uns les autres et que les dix points de revendication sont communs à l’ensemble des salariés de l’Apair Apurad » .

– PUBLICITE –

La grève lancée par la CSTPFO a débuté le 18 mars. Ce soir, dès minuit, l’intersyndicale composée de la CSIP, Otahi et O oe to oe rima entrera en grève à ses côtés.