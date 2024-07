Pas de négociations, la grève se profile chez ADT

Manque de communication, méprise ? C’était en tout cas un rendez-vous manqué ce dimanche. Les discussions entre syndicats et direction n’ont pu avoir lieu à l’aéroport de Tahiti. « La réunion est reportée parce qu’on devait avoir une confirmation de la direction sur l’arrivée du DG. Nous, nous sommes convenus de nous voir à 9h30 ce matin, à une condition qu’on nous confirme que le DG soit là. Mais on ne nous a jamais confirmé tout ça », a déclaré Cyril Le Gayic de la CSIP.

Du côté d’ADT, on s’interroge sur la réelle « volonté de négocier, d’avoir un dialogue« . Selon le directeur Gwenvael Ronsin-Hardy, des invitations officielles pour une réunion ont pourtant bien été envoyées. « Un seul représentant est venu, c’est Cyril Le Gayic de la CSIP. Finalement, la proposition, ça a été de reporter la réunion à 13 heures. Mais avant 13 heures, on nous a dit que, finalement, la réunion ne se tiendrait pas et qu’ils ne seraient pas présents ».

Le scenario qui se dessine est donc celui de la grève. Le préavis prendra fin lundi à 00h. Et il faudra attendre pour connaitre les conséquences. « On verra, dans les faits, il y aura forcément du personnel absent. Et on verra quelles sont les fonctions, je dirais, structurantes de l’aéroport. Et il ne faut pas oublier aussi que c’est ADT, c’est 4 aéroports. Puisque les aéroports de Bora Bora, Rangiroa et Raiatea ». La direction devait par ailleurs rencontrer ce dimanche les compagnies aériennes afin d’envisager des reports de vols.

L’un des points du préavis de grève déposé par l’intersyndicale concernait la reprise des postes dans le cas d’une externalisation de l’exploitation des aéroports des iles de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa. « On a travaillé depuis 48 heures et je remercie le Pays et le cabinet du président et ses collaborateurs puisque c’était un des points qu’on avait amenés pour les discussions d’aujourd’hui, à savoir que le Pays confirmait bien la reprise de l’ensemble des contrats de travail et de l’ensemble des acquis sociaux attachés dans le cadre de cet appel d’offres sur cette future délégation de services publics, a confié le directeur d’ADT. On n’a pas eu le loisir de l’exposer à l’intersyndicale, mais cette information sera diffusée dans l’après-midi à l’ensemble du personnel d’ADT. »

Du point de vue de la direction, « les choses avancent bien » et « il y a un vrai dialogue social, donc je ne peux entendre de dire que la situation s’est dégradée, je dirais, elle s’est plutôt améliorée. J’ai eu beaucoup de retours de personnel avec des soutiens là-dessus, et parfois même pour certains, certaines incompréhensions par rapport à un certain nombre de points dans ce préavis », déclare Gwenvael Ronsin-Hardy.

Concernant une revalorisation des salaires, le directeur explique que la négociation annuelle obligatoire a déjà eu lieu et qu’au-delà, des primes ont été accordées. La direction est par ailleurs favorable à la mise en place d’une mutuelle. « Je dirais qu’il y a un certain nombre d’avancées qui ont été faites, et qui continuent de l’être, justement, au bénéfice des salariés ».