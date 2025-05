En 2024, la fréquentation aéroportuaire se stabilise avec 2,4 millions de passagers

Après une année record en 2023, la fréquentation se stabilise en 2024 pour les 4 aéroports gérés pas ADT avec plus de 2, 4 millions de passagers.

Près de 70 % d’entre eux viennent des îles, et 31 % de l’international, principalement en provenance de Los Angeles et de Paris. Le fret lui, avec plus de 12 800 tonnes, augmente de 8 %. Une bonne dynamique générale, pour le directeur d’ADT :

« On fait quasiment 1,7 million de passagers sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a. On est à plus de 380 000 passagers sur Bora Bora et plus de 300 000 sur Raiatea, et 100 000 sur Rangiroa. Les chiffres sont bons. La dynamique est stable et l’on ne peut que s’en féliciter », souligne Gwenvaël Ronsin-Hardy.

– PUBLICITE –

Côté perspective, malgré une légère diminution du trafic de passagers pour les 3 premiers mois de l’année, le gestionnaire reste confiant pour l’été 2025.

« Sur l’international, on a des augmentations de fréquences : Air Tahiti Nui, Air France. C’est aussi le cas sur le domestique puisque Air Moana ouvre 2 nouvelles destinations. L’agrégation de tous ces éléments nous font penser que l’on devrait avoir un été qui sera supérieur à celui de l’année dernière », ajoute Gwenvaël Ronsin-Hardy.

Un trafic aérien et de passagers, mais aussi des investissements en cours et à venir pour le confort des passagers. Selon les usagers, il a été grandement amélioré, mais ils ont encore des attentes.

« Ce n’est pas encore suffisant. Surtout dans la salle d’accueil. J’entends beaucoup de passagers qui se plaignent du fait qu’il fait trop chaud. Mais c’est vrai qu’il y a maintenant beaucoup de services ouverts aux passagers. Tant mieux », témoigne un usager.

« Il y a eu beaucoup d’améliorations », constate un autre, « notamment au niveau des endroits où l’on peut déjeuner. Au niveau des départs (…), à l’intérieur, il fait très chaud. Tu n’as pas d’endroit climatisé ».

Des demandes entendues par le gestionnaire. L’un des deux grands chantiers à venir concerne la rénovation de la salle d’embarquement des vols intérieurs. Et l’autre, la création de deux nouvelles voies de circulation pour les avions afin de répondre à l’augmentation du nombre de compagnies domestiques. Coût des investissements pour la période de 2024 à 2026 : plus d’1,8 milliard de francs.

À noter qu’ADT ne sera plus le gestionnaire des 3 aéroports de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa à partir du mois de juin. La concession a en effet été confiée au groupement EGIS-CCISM pour une durée de 7 ans.