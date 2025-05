Obésité : le programme gratuit Te‘e’a recrute ses participants pour 2025

À Taravao, le programme Te‘e’a propose un accompagnement thérapeutique gratuit destiné aux personnes de plus de 16 ans, motivées, en situation d’obésité et résidant sur la presqu’île de Tahiti. Son objectif : améliorer durablement la qualité de vie des participants grâce à un accompagnement personnalisé et bienveillant.

Le parcours commence par un bilan individuel, puis s’organise en petit groupe autour de 5 séances d’apprentissage (alimentation, image de soi, gestion des émotions), de 3 ateliers de cuisine, et de 2 séances hebdomadaires d’activité physique adaptée.

Chaque étape vise à rendre la personne actrice de sa santé grâce à une approche respectueuse et motivante, animée par une équipe pluridisciplinaire. Sur les 67 participants de la première année, 69 % ont une meilleure perception de leur santé, et 88 % ont modifié au moins une habitude quotidienne bénéfique.

Comment s’inscrire ?



Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 octobre 2025, sur présentation d’une prescription médicale.



Pour en savoir plus, envoyez un mail à [email protected] ou composez le 87 22 56 20