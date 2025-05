Le Parlement européen et une visite du Sénat pour des lycéens de Faa’a

Une matinée pas comme les autres pour les élèves du lycée professionnel de Faa’a. En escale à Paris, après un passage par Strasbourg, ils ont découvert les coulisses du Sénat. « Les élèves ont passé un concours avec Euroscola, une des filières du Parlement européen. Ils ont représenté la France au sein du Parlement européen lors d’une session parlementaire sur le thème du changement climatique, raconte leur professeur en métiers de la sécurité, Sébastien Duverne. On ne voulait pas repartir le lendemain de cette session. On a donc proposé aux élèves de passer quelques jours sur Paris où nous avons été invités par monsieur Teva Rohfritsch et Lana Tetuanui à partager un moment et visiter le Sénat. »

Le sénateur Teva Rohfritsch s’est dit « très fier de les recevoir. J’ai pu intervenir lors de l’un de leur cours l’année dernière à la demande de leurs enseignants et j’avais aussi lancé une invitation en disant que s’ils avaient l’occasion avec leurs enseignants de faire un voyage, je serai ravi de les recevoir au Sénat. »

Après la visite, les lycéens ont pu échanger avec plusieurs professionnels de la sécurité du Palais du Luxembourg. L’occasion d’en apprendre plus sur des métiers en lien direct avec leur formation. « En plus de cela nous avons fait la visite de Euro Disney avec le centre d’incendie et de secours qui a bien voulu nous accueillir en backstage afin de nous expliquer leurs métiers au sein de ce site impressionnant. »

L’expérience parisienne s’est poursuivie au pied de l’un des monuments les plus emblématiques du pays : la Tour Eiffel. Une visite technique et pédagogique, qui a permis aux élèves de découvrir l’envers du décor de la célèbre dame de fer.