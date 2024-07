Grève à ADT : plus de deux milliers de passagers bloqués

Une « victime collatérale » : c’est ainsi qu’Edouard Wong Fat, directeur d’Air Tahiti, désigne sa compagnie, qui a dû annuler tous ses vols en destination et en partance de Raiatea, Rangiroa et Bora Bora, en raison de l’absence de pompiers. En effet, ces derniers sont indispensables pour faire atterrir et décoller les ATR. « La compagnie subit l’événement comme les passagers. On fait partie des dommages collatéraux de ce mouvement social au même titre que les visiteurs qui ne peuvent pas se rendre dans les îles et les résidents des îles qui doivent se déplacer pour des raisons urgentes parfois » déplore-t-il.

À Raiatea, les grévistes ont établi leur piquet de grève à l’entrée de l’aérogare. 12 vols ont été annulés ce jour et un peu plus de 300 passagers ont été bloqués sur l’île sacrée. Parmi eux, des touristes qui voient leur voyage chamboulé, mais surtout des patients qui devaient se rendre à Tahiti pour leur visite médicale. Les agents des 2 compagnies aériennes assurent un service minimum. « On suit de près le mouvement de grève, et nous essayons de rassurer et de renseigner le mieux notre clientèle. Elle est compréhensive et sait que ce n’est pas de notre ressort » indique David Hunter, agent d’escale à Air Moana.

11 vols Air Moana ont été annulés aujourd’hui et 1 175 passagers impactés. Demain mardi, 8 vols seront annulés et 400 passagers bloqués.

Du côté d’Air Tahiti, 19 vols ont été annulés soit un peu plus de 1 200 passagers impactés ce lundi « dont 55% de résidents et 45% de visiteurs. On espère que les discussions vont commencer rapidement et vont aussi aboutir rapidement » précise le directeur de la compagnie qui a mis en place une gestion de crise pour accompagner sa clientèle et reprogrammer ses vols. Elle étudie des solutions alternatives pour acheminer ses passagers, mais l’arrivée d’autres voyageurs dès mardi risque de compliquer la situation, en pleine saison haute : « Si cela devait perdurer demain, on a à nouveau plus de 1 000 passagers concernés, dont 55% de visiteurs et 45% de résidents. Autant de passagers qu’il faut reloger sur Tahiti et dans les îles. Un sujet très compliqué à gérer ».

Certains voyageurs restent toujours dans l’attente d’une solution pour rejoindre les îles. « On a contacté notre agence de voyage qui essaie de nous trouver une solution. On a de la chance d’avoir des amis qui peuvent nous loger sur Tahiti. Le problème, c’est de savoir combien de temps, on va être bloqué. On attend le résultat des négociations » confie Anne-Laure, une touriste arrivée de France. Contacté, Tahiti Tourisme assure que tous les voyageurs ont pu trouver un hébergement pour ce soir dans Tahiti et ses îles.

Un couple d’Américains a quant à lui choisi de prendre un jet privé avec deux autres couples pour rejoindre la perle du Pacifique. Une facture salée : près de 8 700 euros à débourser en tout. « On vient de Sacramento, en Californie. On est arrivé de Los Angeles à 4 heures du matin et on a appris que notre vol avait été annulé. On attend. On a dû dépenser 2 900 dollars par couple pour avoir un jet privé pour se rendre à Bora Bora. C’était la seule solution. On a essayé de voir pour un bateau ou d’aller sur une autre île, mais c’était la seule solution… La grève nous affecte tous » déplore Mickael.

Une grève qui se poursuit mardi



La grève à ADT se poursuivra demain mardi, bloquant de nouveau des milliers de passagers. Tous les vols d’Air Tahiti en partance ou à destination de Raiatea, Bora Bora et Rangiroa seront annulés. Ceux d’Air Moana seront maintenus vers et depuis les Marquises, mais annulés à destination et au départ de Bora Bora et Raiatea.