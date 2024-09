La circulation sur le plan d’eau règlementée pour la Hawaiki Nui Va’a Solo du 19 au 21 septembre

La troisième édition de la Hawaiki Nui Va’a Solo se déroulera du 19 au 21 septembre, offrant trois jours de compétition intense. Les rameurs s’affronteront sur un parcours de 91 km répartis en trois étapes. La première étape reliera Tautira à Hitia’a, la seconde se déroulera entre Hitia’a et Mahina, et la dernière étape débutera à la Pointe Vénus pour se conclure par une arrivée à Mo’orea.

Par ailleurs, les épreuves des « Hawaiki Tama », « Hawaiki Matuatua Hine » et « Hawaiki Para Va’a » auront lieu le 20 septembre à Mahina.

Comme à chaque course de va’a, pour des questions de sécurité, une règlementation a été mise en place. Celle-ci inclut notamment l’interdiction de la navigation, du mouillage, et des activités nautiques dans certaines des zones de départ ou d’arrivée, et durant des phases spécifiques de la course. Seuls les navires accrédités par l’organisation et les embarcations en compétition sont autorisés à naviguer dans ces zones, tous devant être équipés de signes distinctifs visibles. Toutefois, cette règlementation ne s’applique pas aux embarcations de service public ou à celles engagées dans des opérations de secours ou de sauvegarde des biens.

Tout contrevenant aux règles spécifiques de circulation définies par cet arrêté est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième (4ème) classe, annonce la présidence dans le compte-rendu du conseil des ministres de ce mercredi.

La direction Polynésienne des Affaires Maritimes (DPAM) rappelle également que chaque capitaine est responsable de s’assurer que son navire ne dépasse pas sa capacité maximale de passagers embarqués. En outre, les navires doivent être immatriculés (posséder un PY) et équipés du matériel de sécurité obligatoire en fonction de leur catégorie et du nombre de personnes à bord.