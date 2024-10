La Team OPT remporte la Air Tahiti Nui Race

La Team OPT, Air Tahiti Va’a et Shell Va’a ont lutté pour la victoire : sur le parcours de 27 km entre Punaauia, Taaone et Papeete, les Postiers, Aviateurs et Shelliens ne se sont jamais quittés. Vainqueur de la Vodafone Channel Race, Enviropol s’invite aussi dans la bagarre.



La victoire s’est jouée au sprint. Dans cet exercice, les rameurs du Team OPT ont été les meilleurs samedi. Ils franchissent la ligne d’arrivée au bout d’un peu plus de deux heures d’effort. L’équipage A de Shell Va’a prend la deuxième place et le Team Air Tahiti Va’a complète le podium de la course.



« Je voulais marquer le coup avant la Hawaiki Nui, montrer qu’on est là. C’est de bon augure. On est la formation B. La A n’est pas venue car elle s’entrainait. On est satisfaits et confiants pour la Hawaiki Nui. On va tout faire pour garder ce maillot jaune » confie Keahi Agnieray, rameur de la Team OPT vainqueur de la Air Tahiti Nui Race.

« Globalement, sur la course, on était assez à l’aise. Après, on reste confiants et on sait que tout le monde s’entraine dur. Il ne faut pas qu’on s’endorme sur nos lauriers et qu’on garde le cap pour la Hawaiki Nui » admet Hotuiterai Poroi, barreur de la Team Air Tahiti Va’a.

– PUBLICITE –

Rendez-vous désormais le 30 octobre entre Huahine et Raiatea pour une nouvelle lutte au sommet.