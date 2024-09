La Team Air Tahiti Va’a survole sa course

Une vingtaine d’équipages étaient sur la ligne départ au parc Vairai, ce samedi. Rapidement, 4 pirogues se sont détachées. Air Tahiti Va’a, Team OPT A et B et Shell Va’a A ont composé le quatuor de tête au coude-à-coude tout au long des 27 km entre Punaauia et Papeete.

Battus par l’équipe au coquillage et les Postiers le week-end dernier en Californie, Hotuiterai Poroi et ses partenaires d’Air Tahiti ont été les plus costauds. Sur le parcours retour, vers Punaauia, les « aviateurs » ont déroulé pour prendre une avance confortable sur leurs rivaux. Ils ont atteint le parc Vairai au bout d’un peu moins de deux heures d’efforts.

« On a ramé pour notre président Aldo qui est toujours en soins intensifs à Newport Beach. La course s’est bien déroulée. Notre capitaine est revenu avec nous en V6. Il nous avait un peu manqué à Catalina. On a aussi eu le renfort de Manatea Bopp-Dupont. On le remercie. C’est de bon augure pour la grande course Hawaiki Nui Va’a », a déclaré à l’arrivée, Hotuiterai Poroi, le barreur du Team Air Tahiti Va’a.

– PUBLICITE –

Pour la deuxième place, Team OPT A et B, et l’équipage A de Shell Va’a se sont livré une belle bataille. Mais sur les derniers kilomètres, les hommes de David Tepava ont craqué. Team OPT B a finalement pris la deuxième place devant Team OPT A.

« On est satisfait du résultat. Les 2 équipes ont répondu présent. On était dans l’optique de rester le plus longtemps devant pour essayer de gagner au finish. On n’a pas réussi à rattraper Air Tahiti. Ils étaient forts. Félicitations à eux », a réagi Keahi Agnieray, rameur du Team OPT B

Avant le rendez-vous de la Hawaiki Nui Va’a, aux Îles Sous-le-Vent, les aito enchaîneront dès jeudi à Tautira avec la première étape de la Hawaiki Nui Solo.