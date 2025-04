René Temeharo placé en garde à vue

René Temeharo a été placé en garde à vue jeudi et a été déféré vendredi devant un juge, selon nos informations.

Il a reconnu avoir placé des trackers sur le véhicule de son ex-compagne. Mais aussi avoir commis des dégradations chez son nouveau compagnon. Il conteste en revanche avoir été violent, ce dont cet homme l’accusait.

L’adjoint au maire de Papeete a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé en septembre. Dans l’attente de son procès, il reste présumé innocent.

Son avocate, Me Béatrice Eyrignoux, a déclaré à TNTV qu’il « s’agit d’une affaire purement privée » et déploré qu’elle soit relayée dans la presse. Nous lui avons rappelé la ligne constante de notre rédaction à ce sujet : lorsque nous disposons des informations, nous révélons les gardes à vue et les noms des personnes lorsqu’il s’agit de personnalités publiques.