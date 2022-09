Air Tahiti Race V6 : le classement

C’est Hinaraurea qui a remporté la course en Open homme. Même s’ils étaient mal engagés au départ, après une remontée difficile, les hommes de Vatea Roopinia ont su se reprendre en main pour arriver les premiers. “On était en train de se chercher, on ne s’est pas vite trouvé. Il a fallu s’énerver un peu vers le motu Martin et ramer un peu n’importe comment pour revenir sur l’avant de la course. Et heureusement qu’il y avait du surf, ça nous a permis de nous calmer, baisser le coup de rame, et reprendre petit à petit” déclare Lono Teururai, capitaine de Hinaraurea.

C’est à neuf heures que le départ de la Air Tahiti Race a été donné à Taaone. “Le bilan est positif. Je pense qu’on a mis quelques parcours adaptés. Par exemple, les séniors hommes et les vétérans ont fait 30 kilomètres, de Taaone jusqu’à la baie de Papenoo et le retour. Les autres catégories ont fait l’aller-retour jusqu’au motu Martin” précise Aldo Maueau, président du club Air Tahiti Va’a. OPT B à arrivé à la deuxième place, suivi de Air Tahiti Va’a

Et à quelques semaines de la Hawaiki Nui Va’a, les clubs du fenua s’entrainent avec encore plus de vigueur : “Les équipes se préparent au maximum” indique Aldo. “C’est un entrainement pour la Hawaiki Nui” ajoute Lono.

Samedi 1er octobre, retrouvez sur TNTV la première édition de la TNTV Va’a festival Arue.