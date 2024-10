Hawaiki Nui Va’a : intraitable, Shell bat le record de la 2è étape

Shell a de la ressource. Déçu par sa 3e place lors de la 1ère étape entre Huahine et Raiatea la veille, le club au coquillage a remis les pendules à l’heure en s’imposant avec une facilité déconcertante sur la deuxième étape de 27km de la Hawaiki Nui Va’a, disputée intégralement dans le lagon entre Uturoa et Patio. L’équipe B a fait plus que le job, s’imposant sans sourciller en 1:50:18 (en attendant validation par la Fédération). Ils reprennent 1 minute 36 à OPT, 2è du jour mais toujours leader au classement général.

Les hommes de David Tepava ont tombé le record en 1:50:26 d’EDT Va’a, établi en 2013. Une réaction attendue pour le club champion en 2022. « Hier, on s’est peut-être un peu trompés sur le cap. On voulait montrer qu’on était fort, on n’est pas allés vers les bateaux mais le rivage, ça a payé, glisse le faahoro de l’équipe. On a gratté beaucoup de temps sur OPT, c’est toujours faisable au général. Les compteurs sont remis à zéro » .

Le Team OPT, qui compte désormais 8 petites secondes d’avance au général, est en effet à portée de fusil de Shell. Le capitaine de l’équipe B d’OPT reconnaît que son principal concurrent à la victoire finale a frappé fort, s’excusant auprès de l’équipe 1. « On a voulu faire comme la formation d’hier, mais Shell a été plus fort aujourd’hui. On a du cravacher pour revenir (…) En début de course, il y a déjà un surf avec le vent arrière favorable qui te permet de t’économiser. Arrivé à Tiva, on a le vent de face et on change de coup de rame pour avoir plus d’allonge dans la remontée. Ça s’est quand même bien passé pour nous » .

Air Tahiti, 3e du jour en 1:52:06 – et 3e au général – est toujours en embuscade, en spécialiste de la dernière étape. Lors de la dernière édition, tout s’était joué entre Taha’a et Bora Bora, Shell craquant sous les coups de rame d’OPT, qui défendra son titre. Seuls Shell, donc, et Air Tahiti semblent en mesure de leur ravir le titre.

RÉSULTATS PAR CATÉGORIES :



Juniors filles :

1 EDT Va’a



Juniors hommes :

1 Mataiea Hoe

2 Team OPT

3 EDT Va’a



Séniors dames :

1 Team Hawaii

2 Ka Lahui Kai

3 Ihilani Va’a



Vétérans dames :

1 Ruahatu

2 Nunue Va’a



Vétérans hommes 60

1 Nunue Va’a

2 Tahaa Nui

3 Tahitian Paddle