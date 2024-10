Hawaiki Nui : victoire autoritaire d’OPT sur la première étape

Bis repetita. Comme en 2023, les trois favoris de la Hawaiki Nui Vaa 2024 ont trusté les trois premières places du podium de la première étape entre Huahine et Raiatea, longue de 48 km. Pas dans le même ordre toutefois, puisque Shell Va’a, qui avait survolé les deux premières étapes l’an passé, s’est classé 3e, derrière Air Tahiti et le team OPT, gagnant du jour.

Tenants du titre, les hommes de Georges Cronsteadt ont dominé d’une main de maître le plan d’eau, ce mercredi. Ils franchissent la ligne d’arrivée avec une avance confortable, en 3:18:04. Le fruit d’un choix de cap sur Taha’a

« Gagner la 1ere étape est toujours positif. Ça nous tenait a coeur, on ne l’avait jamais gagnée, sourit le barreur Hitiroa Masingue. On a bien surfé et profité, on s’est amusés, avant de serrer les boulons sur la fin » . OPT a prévu de changer ses 6 hommes pour la seconde étape, avant de repartir avec l’équipe 1 pour l’arrivée à Bora Bora.

– PUBLICITE –

En retrait à la 3e place pendant une bonne partie de la course, Shell Va’a a puisé dans ses ressources pour tenter de chiper la deuxième place à Air Tahiti, sans réussite. Ils terminent 3e en 3:19:49. « On a bien travaillé. On a fait notre course, on pensait avoir pris une bonne direction, souffle le rameur de l’équipe au coquillage Charles Teinauri. Il va falloir être précis dans les caps, ce n’est pas une excuse. On ne baisse pas la tête, David (Tepava) nous a préparés pour aller à la guerre » .

Air Tahiti, qui a choisi une ligne de cap directe similaire à OPT, se satisfait tout de même de cette seconde place : « On voulait la victoire. Ça s’est joué le quart d’heure avant l’entrée de passe, ils ont pris l’ascendant sur nous. On est quand même contents de cette 2e place » .

La deuxième étape de 26 km se disputera ce jeudi. Elle se déroulera intégralement dans le lagon, entre Raiatea et Tahaa.

RÉSULTATS PAR CATÉGORIES :



Juniors filles :

1 EDT Va’a



Juniors hommes :

1 Team OPT

2 Tuaiva Nui (Moorea)

3 Mataiea Hoe



Séniors dames :

1 Team Hawaii

2 Ka Lahui Kai

3 Teva



Vétérans dames :

1 Ruahatu

2 Team Tamarii Mataiea

3 Nunue Va’a



Vétérans hommes 60

1 Pirae Va’a

2 Nunue Va’a

3 Tahaa Nui