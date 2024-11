« Une des plus belles éditions » de la Hawaiki Nui Va’a, selon ses organisateurs

TNTV : Aucun incident majeur n’a été déploré pour cette édition. Quel est le secret de cette réussite ?

Louis Maiotui, vice-président du comité organisateur de la compétition : « Je pense que nous avons mis beaucoup de rigueur dans l’organisation, autant que faire se peut. Nous avons briefé un maximum les participants, nous avons mis les moyens en ce qui concerne le secourisme et la couverture médicale. De ce côté-là, on peut dire qu’on était plus ou moins parés. Il faut quand même reconnaître que le niveau athlétique et sportif a beaucoup, beaucoup évolué. Nous avons affaire pratiquement à du haut niveau, voire du très haut même pour la tête de course » .

TNTV : La course nous a livré du spectacle, un beau suspense. Peut-on dire que c’est l’une des plus belles éditions de la Hawaiki Nui Va’a ?

L.M : « C’est en effet une des plus belles éditions que nous ayons eu le plaisir de regarder » .

TNTV : Vous qui avez vu l’historique de toutes ces courses, Pouvez-vous la comparer à une autre édition ?

L.M : « Je ne vais pas m’amuser à faire des comparaisons, il y en a tellement ! Toutes les éditions, de manière générale, étaient belles.

TNTV : Si l’on veut qu’elle reste prestigieuse, quelles sont les choses à améliorer ?

L.M : « Alors, les choses à améliorer, il y en a sans doute (…) il faut aussi bien noter que le mieux reste l’ennemi du bien. Alors, de ce côté-là, on temporise un peu. Nous attendrons, nous, le comité, de faire notre propre bilan. Et ensuite, on tire les leçons qui conviennent » .

TNTV : Quels sont les points à rectifier d’habitude ?

L.M : « Les années passées, notre point noir étaient les départs. Cette année, sur l’ensemble des courses, nous n’avons eu aucun problème de faux départ ou de départ mordu ou volé. Tous les départs se sont très bien passés. Et ça, c’est un point qu’il faut noter favorablement. Nous n’avons pas eu à interpeller tel équipage, à en reculer de manière à obtempérer aux ordres du starter? C’était silence sur la ligne. Rien que la signalétique a été très bien suivie » .

TNTV : Un petit point noir a tout de même été relevé par les clubs lors de la dernière course, la Aere à Bora Bora. Certains équipages se sont plaints du manque de balisage sur le parcours. Que répondez-vous à cela ?

L.M : « Il n’y avait pas de manque de balisage. Ils avaient, eux, confondu des bouées qui indiquaient une patate de corail de manière à ne pas s’échouer. Nous ne sommes pas à l’origine de ces bouées. Ce sont des bouées qui existent depuis toujours à Bora Bora » .