Les cadets de Air Tahiti remportent la course ‘Aere de la Hawaiki nui Va’a 2024

Des jeunes, des entreprises, des équipes mixtes et du para va’a : les rameurs ont pris le départ ce samedi de la course Aere. Sur un parcours de 16km, les rameurs se sont affrontés. Le concept lancé il y a 2 ans continue de faire des adeptes. Une quarantaine d’équipages étaient engagés.

Et ce sont les cadets de Air Tahiti va’a qui se sont imposés. « Ça s’est très bien passé. On a essayé d’être devant. Ensuite les collègues d’entreprise sont venus près de nous. Ça nous a tiré, on va dire. (…) On a tout donné pour arriver à Matira premiers au scratch (…) » a réagi le rameur Tuterai Salmon.

Deuxième à franchir la ligne d’arrivée et première entreprise, Thalasso monte sur le podium pour sa deuxième participation.

Les résultats provisoires

Pour revoir les courses, cliquez ici