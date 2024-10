Les organisateurs de la Hawaiki Nui Va’a mettent le paquet sur la sécurité 

Le décès brutal de Kevin Kouider en pleine compétition l’année dernière avait provoqué une onde de choc dans le milieu du va’a. Pour les organisateurs de la Hawaiki Nu, il est hors de question de revivre un tel drame.

Cette année, la sécurité sera renforcée pour éviter les accidents et permettre une intervention plus rapide des secours si nécessaire.

« On va accentuer les moyens pour récupérer les athlètes pour ne pas avoir de souci comme l’année dernière. Nos médecins récupèreront les athlètes pour les rétablir et les ramener sur les va’a si les médecins l’autorisent », explique Elise Maamaatuaiahutapu, la présidente du comité organisateur de la course.

Pour optimiser la sécurité, celui-ci et la Fédération tahitienne de va’a ont fait appel à des capitaines de bateaux ayant suivi une formation en premiers secours. Une procédure d’intervention a également été mise en place.

« Chaque bateau aura cette procédure à respecter. Elle sera remise à chaque équipage pour savoir ce qu’il faut faire, qui il faut appeler (…) C’est tout un contrôle qu’ils doivent faire », souligne Elise Maamaatuaiahutapu

Cette année, la Hawaiki Nui Va’a est aussi placée sous le signe de la paix. Une cérémonie se tiendra ainsi sur le marae Taputapuatea, à Raiatea.

« Avec ce qu’il se passe dans le monde, on a voulu rassembler tout le monde. Nos cousins de Nouvelle-Calédonie ont fait l’effort de participer », indique la présidente du comité organisateur.

Outre les Calédoniens, des équipages hawaïens et japonais sont aussi attendus parmi les 66 qui prendront le départ de la mythique course de 3 étapes.