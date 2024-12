Fierro et Vaast au firmament, OPT en mode patron : 2024 dans la légende du sport polynésien

Il a marqué cette année 2024 et l’histoire du sport polynésien. Kauli Vaast devenait, en août, champion olympique de surf, chez lui à Teahupo’o. Opposé à l’Australien Jack Robinson dans la série pour l’or, l’enfant de Vairao s’offre les deux plus vagues du heat, pour un total de 17.67.

Une joie contrastant avec l’immense déception de Vahine Fierro, éliminée en huitièmes de finales des Jeux olympiques par Johanne Defay. Mais la surfeuse de Huahine a eu son heure de gloire en mai, en devenant la première Tahitienne à remporter la Tahiti Pro. La reine de Havae accède également au CT à l’issue d’une saison exceptionnelle.

Lire aussi – Vahine Fierro remporte la Shiseido Tahiti Pro 2024

En va’a, le Team OPT prolonge sa suprématie, mettant au pas Air Tahiti et Shell Va’a. En novembre aux îles Sous-le-Vent, Temoana Taputu et ses partenaires décrochent une deuxième victoire de suite à la Hawaiki Nui Va’a. L’équipe coachée par Georges Cronsteadt visera le three-peat en 2025.

– PUBLICITE –

En V1, la saison a notamment été marquée par la victoire de Revi Thon Sing au Te ‘Aito. De son côté, Kyle Taraufau s’offre le Super Aito et la Hawaiki Nui Solo.

On retiendra également l’hommage rendu en avril par Steeve Teihotaata à Kevin Kouider. A bord du va’a de son frère, le rameur de Pirae Va’a effectue la traversée entre Tahiti et Bora Bora en un peu plus de 30 heures.

Du côté des sports collectifs, en football, l’AS Pirae retrouve son titre de champion de Ligue 1. Les orange se hisseront ensuite, en mai, jusqu’en finale de la Ligue des champions de l’OFC avant de s’incliner face à Auckland City. En Coupe de France, l’AS Dragon créée l’exploit au 7e tour de la Coupe de France a en battant l’US Avranches aux penalties.

Au rugby, le Paea Manu Ura Rugby Club domine la saison à 15 en s’offrant la Coupe de Tahiti et le championnat. Le rugby club de Pirae s’offre lui le sacre en rugby à 7.

En MMA, la troisième édition du Tahiti Fighting Championship est marquée par la victoire de Teiki Nauta face à l’Américain Chace Eskam. Le Tahitien l’emporte par décision unanime et s’adjuge la ceinture de champion des lourds léger.

Les compétitions Xterra ont également rythmé le calendrier sportif. En mai, à Moorea, les amateurs de sports nature s’élanent sur la nuit des trails. Les coureurs avaient le choix entre plusieurs distances allant de 25 à 100 km. Sur la course reine, Delbi Villa Gongorra s’impose en 13 heures et 44 minutes.

Place au triathlon en octobre. À l’issue des 1500 mètres de natation, des 34 km de VTT et des 10 km de trail, le triple champion du monde Arthur Serrières et Maxim Chané franchissent la ligne d’arrivée main dans la main. Le premier local, Thomas Lubin, prend la troisième place.

Enfin, l’année sportive a été marquée par les Polynesian battle games ayant rassemblé les athlètes les plus fit du fenua en mars au parc Vairai. Dans la catégorie reine des RX, les meilleurs locaux ont pu se mesurer à Melody Andreani et à Stéphane Ossanga.