XTerra Tahiti-Moorea : la Nuit des trails une première, tous les résultats

La XTerra Tahiti-Moorea s’est déroulée de vendredi à dimanche sur l’ile sœur. Nouveauté cette année : la Nuit des trails. Les participants avaient le choix entre plusieurs distances : 25, 50, 75 et 100 km avec 4500 m de dénivelé positif. Le coup d’envoi a été donné à 20 heures vendredi. Dans la nuit, tous les sens des coureurs étaient en alerte… Il fallait « franchir une partie du Rotui d’abord pour rejoindre Pao Pao, viser le col de Vaiare, mais on a ouvert une nouvelle piste qui nous met au pied du Mou’a Puta. Là, traversée classique Mo’ua Puta – 3 pinus. Ensuite, ils filaient vers les banians sur la rote du belvédère, et là ils pouvaient décider s’ils faisaient le 25, ou s’ils tentaient le 50, le 75 ou le 100. La grande surprise, c’est que 50% ont décidé de partir pour le 50, 75, 100. Incroyable », se réjouit l’organisateur, Jean-Michel Monot.

« On passe constamment notre temps à regarder deux mètres devant soi. Le système nerveux en prend un coup. Au bout d’un moment, on fatigue et il suffit de faire une petite erreur, ce que j’ai fait quelques fois. Je suis tombé, mais heureusement rien de grave », raconte Cédric Wane, le champion du 25km.

3h55 mn : c’est le temps qu’a mis Anna Carme qui décroche la première place du 25km chez les femmes. « C’était dur, on commence par deux belles montées qui cassent les jambes (…) c’était intense au début et on a essayé de rester dans le tempo pour ne pas se faire rattraper le reste du temps. »

Le vainqueur en 100 km est un habitué des longues distances de nuit. Le Péruvien Delbi Villa Gongora est arrivé au terme du plus long parcours en 13h44mn. « À Moorea c’est vraiment technique, vraiment difficile. Le parcours est vraiment exigeant et ça change par rapport aux courses que j’ai fait à l’extérieur. » Valérie Connan arrive au bout des 100km en 17h10.

Sur le 50km, c’est Thomas Lubin qui l’emporte en 5h20mn. « C’était particulièrement difficile de nuit. Les organismes sont habitués à dormir assez tôt ici en Polynésie et les sentiers sont vraiment très techniques à Moorea. Je les cote à 4.5/5. »

Chez les femmes, Pauline Said arrive première sur cette distance. « Je ne visais pas de chrono, juste la distance. Je reviens du marathon des Marquises (…) je me suis dit que j’allais faire ce que mon corps tolère (…) Je ne suis partie qu’avec un litre d’eau. Je manquais un peu de ressources pour tenir. (…) C’était le kiff. »

Thomas Bouchard boucle quant à lui les 75 km en 11h55mn. Elisabeth Albert est la première femme sur cette distance avec un temps de 16h51mn.

Le lendemain, trois autres courses étaient proposées : le tamarii trail (1km), le fun trail (3km) et le iti trail (12km). Damien Troquenet remporte le 12km en 1 heure de course. Amandine Matera termine en 1h12. Nais Hernandez décroche la première place sur le 3km. Evanelina Bertrand termine en 15mn 47. Enfin, Milann Letertre et Camille Prud’homme chez les femmes remportent le 1km.

