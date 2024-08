Surf – JO 2024 : Kauli Vaast champion olympique !

Historique : le surfeur de Vairao Kauli Vaast vient d’être sacré champion olympique, 13e médaille d’or pour la France.

Après Johanne Defay, médaillée bronze, c’est donc une deuxième médaille en surf que décroche la France ce lundi à Teahupo’o, et pas n’importe laquelle : celle en or, donnant le titre de Champion olympique à Kauli Vaast, 22 ans.

C’est la première fois de l’histoire des JO qu’un Tahitien remporte une médaille d’or. Anne-Caroline Graffe avait remporté la médaille d’argent en plus de 67 kg en 2012.

En 2020 à Tokyo, c’est le surfeur brésilien Italo Ferreira qui avait décroché la médaille d’or.

(Crédit photo : Jerome BROUILLET / AFP)

(Crédit photo : Jerome BROUILLET / AFP)

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : POULLENOT Damien / KMSP / KMSP via AFP)

« Le mana était avec moi, depuis le début. Je le sentais tous les jours, même si je ne le voyais pas. Je l’ai fait, champion olympique ! C’est incroyable. (…) C’était unique. Cette victoire, c’est pour la France, toute la Polynésie, et toutes les personnes qui ont cru en moi. C’est une victoire qui me rassure et qui me dit que je suis quand même l’un des meilleurs à Teahupo’o, et que j’ai ma place parmi les meilleurs mondiaux. Je suis fier d’avoir représenté la France et Tahiti. Là, j’ai juste envie de rentrer et de faire un câlin à mes parents » a confié, ému, le champion au micro de TNTV qui n’en revient toujours pas.

Source : isasurf.org/

C’est en scorant sur deux tubes (9,50 et 8,17 points) que Kauli Vaast a battu l’Australien Jack Robinson, qui remporte ainsi la médaille d’argent : « Je suis reconnaissant d’être en bonne santé, et je suis prêt pour ce qui m’attend après, tenter de décrocher le titre de champion du monde. (…) Je savais que ça allait être un beau duel. C’était son moment ». Un peu plus tôt, le Brésilien Gabriel Medina remportait la médaille de bronze.

Sur ses réseaux sociaux, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré : « Le mana de Kauli Vaast ! La vague de Teahupo’o est dans son cœur depuis son enfance. C’est avec elle et devant le monde entier qu’il remporte l’OR aux Jeux de Paris ! Bravo champion et māuruuru Tahiti pour ce cadre de rêve, une fierté nationale ».

« Une médaille olympique, c’est magique, c’est sûr, c’est un rêve. Mais il (Kauli, Ndlr) a ses objectifs, il les connait très bien. Il veut se qualifier dans le circuit mondial, il veut pouvoir gagner ici à Teahupo’o un WCT. Maintenant, il va profiter de ce moment, car il le mérite vraiment, et ensuite, il va repartir au travail parce qu’il est jeune et parce qu’il y a encore beaucoup de travail à faire » a indiqué Jérémy Florès, manager de l’équipe de France. Prochaine étape pour notre aito donc : se qualifier dans le CT (circuit mondial du surf).