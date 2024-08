Surf – JO 2024 : Johanne Defay décroche la médaille de bronze

Après avoir perdu sa place en finale contre l’Américaine Caroline Marks, 2e dans le CT, la surfeuse française affrontait cet après-midi la Costaricienne Brisa Hennessy, 3e dans le CT afin de décrocher la médaille de bronze.

(Crédit photo : Ed Sloane / POOL / AFP)

(Crédit photo : POULLENOT Damien / KMSP / KMSP via AFP)

Dès le début de la série, Johanne Defay s’est imposée et a pris de l’avance avec des manœuvres plus engagées. Une avance qu’elle a conservé tout le long de la série. Avec 2 vagues à 6,83 points et 5,83 points, elle totalise 12.66 points et remporte ainsi la série.

« Je suis trop contente, c’était difficile après avoir été ex æquo avec Caroline. C’était beaucoup de sacrifices (..) Je suis vraiment fière aujourd’hui » a confié la championne au micro de Polynésie 1ère.

– PUBLICITE –

Il s’agit de la 47e médaille de la France, avant celle du surfeur Kauli Vaast qui doit affronter l’Australien Jack Robinson en finale du tableau masculin.