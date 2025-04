Un Fare Ora regroupant services administratifs et de santé à Hitia’a O Te Ra

Le chantier aura duré un an, mais pour les habitants, l’attente remonte à bien plus longtemps. Ce vendredi matin, c’est donc avec soulagement et fierté qu’ils ont découvert enfin leurs nouveaux locaux. « Le souci, c’était vraiment par rapport aux médecins, confie Kaline Lucas, une habitante. Tantôt il y a des médecins au dispensaire de Tiarei ou Hitia’a, tantôt non. Du coup, on est obligés de se déplacer à Papenoo ou Papeete carrément. »

« Ça coûte cher le bus aller-retour. Juste pour un papier, il fallait descendre. Maintenant, tout est là », se réjouit Terauata Neuffer, autre habitante de la commune.

Doté d’un hall d’accueil spacieux, le bâtiment est scindé en deux parties. L’une est dédiée aux démarches administratives courantes : affaires sociales, logement, recherche d’emploi et bien d’autres encore. L’autre regroupe les services de santé, avec un médecin permanent, un service d’urgence, mais également un cabinet dentaire. Des moyens modernes et fonctionnels sont aussi mis à disposition. « Les 10 000 habitants de Hitia’a o Te Ra pourront bénéficier d’une permanence dentaire avec une hygiéniste, un dentiste, pas de manière permanente, mais tout de même le service est là, souligne Eugène San Koua, gestionnaire du Fare Ora de Hitia’a o te ra. Et il y aura un médecin permanent, deux infirmiers permanents, une salle d’urgence. Le nouveau concept c’est celui là, les fare ora, la nouvelle présentation faite avec une double casquette ».

Ce concept de guichet unique s’inscrit dans la stratégie de proximité visée par le gouvernement. Si d’autres Fare Ora ont déjà vu le jour à Taravao, Tahuata aux Marquises ou encore à Rimatara aux Australes, ils ne proposaient jusqu’ici que des services administratifs. Le Fare ora de Hitia’a o te ra est donc le tout premier à regrouper, sous un même toit, santé et démarches du Pays. Un modèle qui pourrait inspirer d’autres communes.

« Il y en a deux à l’étude : l’un à Mahina pour faire exactement la même chose (…) et de l’autre côté, on a à Atimaono la même chose qui verra le jour en beaucoup plus grand puisqu’on voudrait fusionner deux dispensaires« , annonce le ministre de la Santé Cédric Mercadal.

Coût de l’opération ? 360 millions de francs. Une enveloppe cofinancée par l’État et le Pays. Le Fare Ora de Hitia’a o te ra accueillera le public tous les jours à partir de la semaine prochaine, de 7h00 à 15h30.