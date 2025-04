En images – L’école de danse de Moeata fait son gala

La saison des galas est bien lancée ! L'école de danse de Moeata a proposé le sien vendredi soir à Vaitupa. Une excursion vers les trois pointes du triangle polynésien (Hawaii, Rapa Nui et Aotearoa) et leurs différentes formes artistiques, avant une communion de toutes ces cultures polynésiennes au fenua. Avec, en personnages centraux, la famille Laughlin, et toujours Gabilou sur scène, bon pied, bon œil.