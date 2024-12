Reprise des vols inter-îles, l’heure du soulagement pour les voyageurs bloqués

Les voyageurs à destination des archipels sont arrivés en avance, ce mercredi matin à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. La levée de la greve de la Fraap après une longue nuit de négociations à la présidence permet à la compagnie domestique Air tahiti d’opérer à nouveau sur l’ensemble de son réseau et de reprogrammer ses vols.

De nombreux élèves internes ont pu décoller pour passer les fêtes avec leurs familles. Les concernant, la DGEE et Air Tahiti avaient déjà planifié 10 vols pour la première vague de départ. D’ici la fin de la semaine, ils seront 1 500 internes à partir de Tahiti pour rentrer sur leurs îles d’origine.

Certains élèves originaires de Hiva Oa sont arrivés à 3 h du matin à l’aéroport, inquiet du sort de leur vol. « On était beaucoup quand même, on avait envie de rentrer. Ça fait quand même six mois qu’on est sur Tahiti. On a envie de rentrer voir nos familles, confient-ils. On se disait qu’on n’allait pas rentrer parce que déjà hier, il y avait ceux de Ua Pou qui n’avaient pas pu prendre l’avion » .

De son côté, l’agence d’Air Tahiti est prise d’assaut. Entre les charters à assurer en quelques jours pour les scolaires, et les autres vols pour les touristes et les résidents, les agents croulent sous les demandes d’informations. La reprogrammation des vols est délicate à mettre en place, dans un agenda tendu qui devrait néanmoins retourner à la normale « d’ici la fin de semaine » , glisse la directrice marketing et commerciale d’Air Tahiti, Vairani Tetaria.

« On devrait pouvoir rattraper l’ensemble des passagers bloqués d’ici la fin de cette semaine, excepté pour les Tuamotu de l’Est, les Gambier et quelques Marquises. On en a quelques-uns aux Marquises qui vont pouvoir revenir aujourd’hui » , ajoute-t-elle.

Quatre vols vers la Terre des hommes sont prévus ce mercredi, un ou deux de plus que vers les Australes, indique Air Tahiti. À Fakarava, la quarantaine de touristes restés sur place va être récupérée.

Deux vols Fakarava-Papeete rapatrient les touristes bloqués sur l’atoll (Crédit photo : Corinne Lesnes)

Selon la disponibilité de sa flotte, Air Tahiti rajoutera des vols d’ici la fin de la semaine.