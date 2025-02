Nouvelles lignes aériennes, nouvelles opportunités pour les professionnels du tourisme

Dans les allées du 34e salon du tourisme, l’effervescence est une confirmation que le tourisme polynésien se porte bien. Avec plus de 260 000 touristes en 2024, les compagnies aériennes locales se sentent pousser des ailes.

Sauvée de la faillite en octobre dernier, Air Moana a annoncé augmenter ses fréquences sur les îles déjà desservies et compte ouvrir en juillet deux nouvelles destinations : Huahine et Fakarava. Une nouvelle reçue avec enthousiasme par les professionnels du tourisme opérant sur ces îles. « Nous, ça nous fait plaisir d’avoir plus de compagnies à Huahine, déclare Maire, gérante d’une pension de famille à Huahine . Ensuite, quand on voit les prix de Air Moana, c’est beaucoup plus bas qu’Air Tahiti. Air Tahiti est bien mais c’est aussi pour faire voyager les locaux, pour qu’il y en ait d’ici qui veuillent venir à Huahine » .

Une aubaine qui permettra aussi de faire rayonner les atolls proches de Fakarava, selon la présidente de l’association Fakarava Nohoariki Lenick Tau. « Nous regroupons aussi les pensions d’Aratika, Kauehi et Niau, qui eux sont un peu délaissés avec un vol par semaine, constate-t-elle. Avoir deux vols dans la semaine facilitera le déplacement des gens sur ces îles-là, parce qu’elles sont aussi belles que Fakarava. Et puis ça va permettre aussi de désengorger un peu ‘atoll » .

Du côté d’Air Tahiti et ses 48 destinations pas de nouvelles fréquences annoncées. Néanmoins, pour les 4000 voyageurs comptabilisés durant ce salon du tourisme, les billets disposeront d’une date de validité plus longue. « On se concentrait spécifiquement sur la période creuse, le salon, plus trois ou quatre mois. Cette fois-ci, on a décidé d’offrir une opportunité jusqu’au mois d’août » , glisse Moearii Darius, cheffe du service stratégie d’Air Tahiti.

Affluence important pour le salon du tourisme, qui accueille 300 exposants cette année (Crédit : TNTV)

Avec plus de 300 exposants soit une augmentation d’environ 15% par rapport à l’année dernière, Tahiti Tourisme salue cette dynamique qui bénéficie directement aux 27 000 visiteurs de ce salon. « Ça ne peut qu’aider nos visiteurs, qui eux sont les premiers acheteurs, note Lionel Teihotu, chargé des événements de Tahiti Tourisme. Augmenter la fréquence de certaines îles qui sont très éloignées des fois et qui peuvent donc aider les exposants à pouvoir remplir leur hébergement » .

Si le tourisme local reste une valeur sûre pour les professionnels du secteur, ces derniers attendent sur la première partie de l’année une augmentation de 10% des arrivées sur le Fenua. Une perspective qui devrait stimuler un peu plus la concurrence sur le secteur de l’aérien.