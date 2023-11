Hawaiki Nui : l’OPT remporte la dernière étape et s’impose au général

Cette 30ᵉ édition de la Hawaiki Nui a tenu toutes ses promesses et son issue s’est jouée au bout du suspense. Dès le départ, à la sortie de la passe de Tahaa, un groupe de 6 vaa a rapidement pris les devants de cette troisième étape, la plus longue avec ses 60 kilomètres, dont Team OPT, Shell, Hinaraurea et Air Tahiti.

Une fois en pleine mer, les équipages ont opté pour des caps différents, pour se diriger vers Bora Bora. Un choix tactique déterminant pour la suite de la course. Au large, les vaa du groupe de tête étaient espacés de près d’un kilomètre.

Mais dans le premier tiers du parcours, une première défaillance d’un rameur de Shell, Narai Atger, a contraint l’équipe au coquillage à poursuivre la course à 5, au lieu de 6, durant une dizaine de minutes. En arrivant le long du récif de la « Perle du Pacifique », les équipes de tête se sont finalement regroupées : team OPT devant, suivie d’Air Tahiti, de Hinaraurea, de Shell, et de Huahine.

Deuxième au classement général provisoire avant cette dernière étape, l’équipe de l’OPT a passé en premier la Pointe Turi Roa, avec une avance de trois minutes environ sur Shell, de nouveau à 5 après une autre défaillance de l’un de ses rameurs, Keoni Sulpice, qui n’a, lui, pas pu reprendre sa place sur le vaa. Un coup dur pour les hommes d’Albert Moux et un espoir de victoire finale pour les aito de l’Office.

Une fois dans le lagon, ces derniers ont serré les dents pour parvenir à accentuer encore leur avance et finir, seuls, sur la ligne d’arrivée sur la plage de Matira. Ce qui leur a permis de réaliser un chrono suffisant pour prendre la première place au classement général provisoire. Le club remporte pour la troisième fois de son histoire l’épreuve reine du vaa.

« On était à la limite » Charles Teinauri, de Shell Vaa

« On remercie le Seigneur, le staff, le coach. Et celle-là, c’est pour le frangin Kevin. On était serein. Aujourd’hui, c’est la cerise sur le gâteau. On gagne l’étape et le général », a réagi à l’arrivée Tutearii Hoatua.

La Team Air Tahiti a aussi fait une bonne opération en prenant la seconde place de l’étape, mais aussi celle du classement général. « Ça a été très dur (…) La dernière étape, il fallait aller la chercher. On voulait la première place, mais ce n’est pas grave », a déclaré à TNTV Dean Rainui.

Tenant du titre et grand favori, Shell Vaa, doit finalement se contenter de la 8ᵉ place de la manche du jour. Un résultat qui relègue l’équipe à la 3ᵉ place du classement général provisoire. Une grosse désillusion : « Au moins, on est arrivés sains et saufs. J’espère que ça va pour le copain Keoni. Ça a été dur à la fin. On était à la limite. J’ai la tête qui tournait », a soufflé Charles Teinauri, visiblement épuisé. Cette 30ᵉ édition a d’ailleurs été marquée par plusieurs défaillances de rameurs.