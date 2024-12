Le Pays et l’État réaffirment leur volonté de préserver les grands fonds marins

Dans le cadre de la plateforme régionale d’échanges sur les grands fonds marins au campus d’Outumaoro, le Pays, l'État et l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ont signé une convention visant à renforcer la coopération scientifique et technique pour la connaissance et la préservation de ces eaux convoitées par l'industrie minière.