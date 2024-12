2023, année record pour le tourisme polynésien

Avec 261 813 touristes comptabilisés en 2023, la Polynésie franchit pour la première fois de son histoire le chiffre symbolique des 260 000 visiteurs. Ils étaient 218 750 en 2022 et 236 650, trois ans plus tôt.

Sur ces 261 813 personnes, « 17 % sont des croisiéristes et 83 % sont des touristes en hébergement terrestre (+ 24 % sur un an) ». « Les touristes nord-américains restent majoritaires en représentant 46 % des effectifs de l’année, suivis par ceux originaires de l’Hexagone avec 30 % de parts de marché », indique l’ISPF. Trois visiteurs sur quatre viennent donc de ces deux marchés.

L’Institut a également comptabilisé 43 800 croisiéristes. 60 % d’entre eux ont embarqué à bord de navires de type paquebot et 40 % de type plaisance ou yachting.

Le troisième type de tourisme est celui en hébergement non marchand qui a progressé de 20 % en 2023. 28 800 personnes ont ainsi opté pour ce mode de séjour qui concerne en grande partie (les deux tiers) des visiteurs de l’Hexagone.

« Les touristes originaires de France hexagonale n’ont » d’ailleurs « jamais été aussi nombreux qu’en 2023 avec 79 335 » visiteurs, note l’ISPF. « Cette clientèle représente 30 % des effectifs touristiques totaux et sa hausse en 2023 (+ 11 %) contribue pour 3,7 points au résultat annuel », constate celui-ci.

Mais l’Amérique du Nord reste le premier marché émetteur avec 112 000 touristes venus des États-Unis et 8800 du Canada. Des chiffres en hausse « pour la onzième année consécutive ».

Cette fréquentation a également fait croitre « le trafic aérien international sur l’aéroport de Tahiti-Faa’a ». « Même si le nombre de compagnies aériennes reste similaire à 2022 et 2019, le nombre de passagers a fortement augmenté. Ce sont ainsi 1 740 vols internationaux qui ont été réalisés en 2023 contre 1 435 en 2022 et 1 560 en 2019, soit une hausse respective de 21 % et 12 % », souligne l’ISPF.

Le document complet de l’ISPF :