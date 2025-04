Un mastodonte de mer en escale à Papeete

En raison de sa taille hors norme, le Quantum Of The Seas est entré dans la rade en marche arrière, guidé par les navettes du Port Autonome, avant de pouvoir accoster.

Long de 348 mètres pour 40 de large, le mastodonte des mers accueille 4 180 passagers et 1500 membres d’équipage. Des touristes heureux de découvrir le fenua malgré le ciel chargé.

C’est le cas de Clair, une jeune Australienne : « C’est un long voyage et c’est ma première fois à Tahiti. On adore faire de la plongée, nous voyageons partout dans le monde et là, nous sommes en voyage de noces avec mon mari. Il pleut, mais il fait quand même chaud et tout le monde est très gentil. C’est merveilleux. »

Cette arrivée massive de visiteurs fait aussi des heureux chez les prestataires et les artisans récemment installés dans le nouveau terminal de croisière.

« On a de la chance de recevoir le Quantum Of The Seas. Ça met de l’ambiance dans le terminal », confie Tapuarii Villierme, « on espère pouvoir faire une rentabilité un peu plus haute qu’avec les bateaux de croisière de plus petite taille ».

Tahiti Tourisme, aussi, se félicite pour cette aubaine qui devrait profiter à l’ensemble des commerçants du centre-ville de Papeete.

“Pour ce qui est du temps, on va dire que c’est une bénédiction. En tahitien, c’est un signe de bienvenue, d’accueil pour nos croisiéristes », sourit Lionel Teihotu, chargé des évènements.

L’escale du paquebot sera toutefois de courte durée puisqu’il quittera Tahiti ce dimanche. Mais dès mercredi, c’est le Royal Princess et ses 330 mètres qui lui succèdera.