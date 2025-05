Pirae : 60 ans et de nombreux projets

Il y a 60 ans, le 9 mai 1965, se tenait la première séance du conseil municipal de l’histoire de Pirae. Gaston Flosse devenait alors le tout premier maire de la commune.

Seulement 3 maires ont dirigé Pirae depuis : Gaston Flosse de mai 1965 à avril 2000, Béatrice Vernaudon, de mars 2008 à mars 2014, puis Edouard Fritch de 2000 aujourd’hui, effectuant 3 mandats successifs.

Ce vendredi, lors de la célébration des 60 ans de Pirae, ce dernier a rendu hommage à son ancien mentor et premier maire de la commune. « Ma première pensée s’adresse humblement à Monsieur Gaston Flosse, Maire de Pirae durant 35 ans ; visionnaire et précurseur de son temps ; ayant accompli des projets grandioses et structurants ; il a posé les premières pierres de la grande majorité des infrastructures que nous connaissons encore aujourd’hui ; et surtout, il a façonné notre commune telle que nous la vivons encore aujourd’hui », a-t-il déclaré.

– PUBLICITE –

Un crematorium ?

Après un retour sur l’histoire et les légendes de Pirae, Edouard Fritch a évoqué les projets. Parmi eux, l’aménagement d’un crématorium pour pallier la saturation des concessions funéraires. « La vision prospective portée l’équipe communale comprend déjà des réservations foncières pour l’aménagement futur d’un crématorium et d’un équipement dédié au recueil des familles ; comprenant notamment une chapelle , un ensemble de services concentrés et dédiés aux hommages de nos défunts », a-t-il déclaré.

Un centre événementiel, des commerces, des restaurants…

Le maire actuel et ancien président du pays souhaite également développer un pôle économique centralisé. « Limitrophe à la Ville de Papeete, et de superficie restreinte de 3 542 hectares ; Pirae est considérée “ville de passage”, qu’emprunte régulièrement les Polynésiens pour se rendre au chef-lieu de Tahiti. (…) Notre objectif est d’aménager une centralité urbaine sur la plaine de Taaone pour répondre aux besoins des habitants en matière de qualité de vie et d’accès à la mer. » La commune prévoit la création de bureaux, restaurants, commerces. « Un centre évènementiel, un lieu de représentation dédié aussi bien aux arts qu’aux danses traditionnelles, d’une capacité de 1300 spectateurs ; une maison pour tous, pour le développement d’activités associatives, sportives et culturelles, favorables à la cohésion sociale et à la valorisation de la Jeunesse ; et, enfin, une place publique centrale, cœur de ce futur centre-ville, et lieu de rencontre de la population de Pirae ».

« Le futur centre-ville de Pirae n’aura pas vocation à se substituer au centre-ville de Papeete, il sera pensé et développé pour les habitants de Pirae, à échelle humaine », souligne le maire.