Tehono Sandras virevolte entre art et performances sportives

Profitant d’une accalmie, Hommes de Polynésie part à la rencontre de Tehono Sandras, professeur d’art-plastique et coureur autodidacte. Le jeune homme éperdu de sensations fortes autant que de paix, nous accueille dans sa dualité et nous confesse ses projets à venir.

ENSEIGNER CE QUI L’ANIME

Enfant de Papara, Tehono a grandi et a effectué sa scolarité sur la côte ouest de Tahiti. Depuis qu’il est petit, il se passionne pour le dessin.

« L’art-plastique, c’était une des matières qui sauvaient mon bulletin. »

Il griffonne et améliore sa technique, avec ce qu’il a sous la main.

« Ici, ça a toujours été cher de faire de l’art. Quand j’étais enfant, j’avais juste une feuille et un crayon ou un stylo bic. »

Dès l’obtention de son baccalauréat, Tehono commence une licence d’anglais à l’université de Polynésie-française mais se rend compte très vite que son esprit est ailleurs. Il se redirige donc vers une licence d’art-plastiques à Montpellier en France métropolitaine, et poursuit vers un master MEEF1. En 2020, alors qu’il vient d’obtenir son diplôme, des évènements le poussent à tenter le CAPES2 externe et à rentrer en Polynésie.

« Partir du fenua, c’est une expérience. Ça ouvre l’esprit. J’aurai voulu rester pour voyager en Europe, mais le covid m’a motivé à passer le concours et à rentrer. Pendant cette période, la nostalgie s’était installée. »

Depuis son retour, il enseigne aux collèges publics de Taravao et Teva I Uta.

« L’enseignement, c’est l’accompagnement des élèves. En art-plastique, c’est l’accompagnement dans l’expérimentation des différentes techniques. »

Le dessin reste avant tout, une de ses priorités.

« Maintenant que c’est devenu mon métier, c’est différent mais je dessine encore tous les jours. »

LE SPORT COMME ÉCHAPPATOIRE

En plus de sa pratique artistique, Tehono s’attache à une autre activité personnelle : le sport, et plus particulièrement, le trail3 et la course à pied sur route.

« Le sport, j’ai commencé en France, mais à l’époque c’était un loisir entre la fête et les études. »

Au début, c’est une occupation qui lui permettait de garder la forme, de se défouler pendant l’année passée en confinement à Montpellier. Mais au fil du temps, cela devient comme une seconde vocation.

« C’est ça qui est bien avec le sport, c’est qu’on est dehors. En France, pendant le covid, on a eu tout de même beaucoup plus de restrictions. Donc quand je suis revenu, j’ai voulu profiter du paysage, du grand air. J’aime tout ce qui est endurance. »

SURPASSER SES LIMITES

Tehono Sandras occupe ses journées entre l’enseignement et le sport. Tous les jours, nous confie-t ’il, il sort pour se décharger l’esprit.

« Après toutes ces périodes qu’on a vécues, ça fait du bien de se sentir en vie. Revenir à la maison, faire du sport, profiter de l’extérieur, c’est un peu une revanche. »

Autodidacte dans sa pratique, il apprend seul les limites de son corps et comment les dépasser.

« L’objectif, c’est de comprendre l’entraînement. Ici il fait très chaud, et donc c’est intéressant d’adapter sa pratique à l’environnement. »

Après avoir participé à plus d’une dizaine de courses au court de ces quatre dernières années, il se fixe des buts plus précis, repousse sans cesse les frontières de ses acquis.

« L’année prochaine, j’aimerais me qualifier pour les championnats du monde de X Terra et aussi améliorer mes différents chrono sur route, notamment sur semi-marathon. »

Enfin, il ne peut s’empêcher de faire un parallèle entre les deux mondes auxquels il est attaché.

« Finalement, le dessin c’est un peu comme le sport, c’est une pratique d’endurance. »

1 : Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

2 : Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement du Second degré.

3 : Le trail, la course nature ou plus rarement la course en sentier, est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne. Trail est l’abréviation, propre aux francophones, de l’anglais trail running.

©Photos : Cartouche pour Hommes de Polynésie