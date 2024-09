Les gilets de sauvetage désormais obligatoires pour la Hawaiki Nui

Dans quelques jours, les meilleurs rameurs du fenua s’affronteront à l’occasion de la Hawaiki Nui qui se décomposera comme toujours en 3 étapes.

La première se déroulera entre Tautira et Hitia’a. La deuxième entre Hitia’a et la Pointe Vénus. Pour la dernière, le tronçon prévu entre Mahina et Moorea a finalement été abandonné.

Il est remplacé par un parcours entre Hitia’a et la plage de Taaone à Pirae. Autre nouveauté : un renforcement des mesures de sécurité.

– PUBLICITE –

Le comité organisateur a en effet décidé de rendre obligatoire le gilet de sauvetage. « Suite à l’accident survenu sur Moorea, et d’autres sur Tahiti, avec des noyades, on a mis en place un plan de renforcement de la sécurité. On exige sur tous les V1 qu’il y ait un gilet à bord. Pour les V6, ce sont 3 gilets à bord », explique Elise Maamaatuaiahutapu, de la fédération tahitienne de va’a.

L’année dernière, la course avait rassemblé pas moins de 400 rameurs toutes catégories confondues.