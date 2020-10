La Tahiti Fashion Week 2020 se fera en digital

Pas de grands défilés sous les feux de la rampe cette année, la Tahiti fashion Week s’invite dans vos foyers à travers Tahiti Nui Télévision, mais pas seulement. Tous les jours, à partir de ce soir, un film de 2 minutes 30 sera diffusé sur le site de l’événement, les réseaux sociaux et Tahiti Nui Télévision. Une formule qui allie cette année créations et destinations.



« On a eu l’idée de la faire digitale pour éviter le contact, pour éviter de faire voyager du monde, et maintenir quand même, économiquement parlant, les créateurs locaux, tous les gens qui font des vêtements à Tahiti et qui participent à la Tahiti Fashion Week. Et pour le tourisme, on a essayé d’assembler la destination et la création » explique Alberto Vivian, directeur de la Tahiti Fashion Week.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les vidéos ont été tournées dans un hôtel de la côte ouest avec en toile de fond le paysage de carte postale de la Polynésie. 23 créateurs dont 2 internationaux y participent. Une formule digitale pour valoriser leurs créations qui séduit déjà l’étranger.

Côté communication, c’est un gros travail qui sera réalisé durant deux semaines. « Ce qui est compliqué, c’est qu’on a beaucoup de contenus, donc il faut les diffuser sur un temps qui est assez long et réussir à garder le public en haleine » précise Maiti Rossoni, chargé de communication.

En plus des réseaux sociaux et de la télévision, ces courts-métrages seront exploités par le GIE Tahiti Tourisme et sur les vols Air Tahiti Nui.

Fin des diffusions sur Tahiti Nui Télévision le dimanche 18 octobre avec en prime, un documentaire de 26 minutes.