Herevai remporte le concours de mannequin de la Tahiti Fashion week 2024

L’ultime soirée de défilés de la Tahiti Fashion week 2024, événement le plus glamour de l’année avec le concours des miss, s’est déroulée ce vendredi soir à l’hôtel Intercontinental de Faa’a. 9 stylistes et marques ont proposé leurs créations au cours de cette soirée Poerava : Aloha born in Tahiti, Gaëlle F, LounaManoa, Flying Cloud, Tropical Luxury, Elite, Miliani créations, Shelby Hunter et Ralph Malani.

Le convoité concours de mannequin a été remporté par la jeune Herevai, lycéenne de 16 ans à Paul Gauguin, qui a su s’attirer les votes du jury au terme de trois jours de défilés convaincants.

Herevai s’apprête à tenter le saut de le grand bain du mannequinat grâce à l’accompagnement de Brave Management.

« À la base, je n’étais pas vraiment faite pour devenir mannequin, parce que je n’avais pas confiance en moi, et justement j’ai participé pour amplifier ma confiance en moi, déclare-t-elle les larmes aux yeux. Je n’arrive pas à y croire, j’imaginais pas parce qu’il y avait aussi beaucoup de jolies filles dans ma promo » . Pleine de fraîcheur, Herevai s’est vite sentie dans son élément. « Au début ça ne m’embêtait pas trop parce qu’avec l’école j’ai raté beaucoup de cours (…) ça a été une très belle expérience » . Elle s’apprête à découvrir l’Europe, où elle n’est encore jamais allée. « J’ai de la chance d’avoir un bon entourage, j’ai un bon cercle d’amis (…) j’ai hâte. Je voudrais quand même remercier mes parents parce que c’est eux qui m’ont apporté ce soutien, ils m’ont motivée, ils m’ont super motivée » .

Enfin, guest star de la TFW 2024, Hubert Barrère, directeur artistique de la maison Lesage depuis la disparition de François Lesage en 2011, n’a pas caché son enthousiasme. Un invité de marque, puisqu’il fut directeur artistique du brodeur Hurel de 1997 à 2011, et collabore avec les plus grandes maisons de luxe, parmi lesquelles Chanel, Valentino et Louis Vuitton.