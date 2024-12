Fortes pluies : vigilance toujours en cours sur la Société

Îles Sous-le-Vent

Un temps perturbé, synonyme de passage d’averses parfois orageuses alternant avec des périodes d’accalmie, se maintient vendredi et samedi. Les cumuls de précipitations pourront encore être localement importants. Dimanche, le temps demeure instable, mais les périodes d’accalmie notablement plus durables

Vent de Nord à Nord-Est. Il est modéré entre Huahine et Maupiti avec des rafales à 60/70 kilomètres/heure, et assez fort vers Mopelia avec des rafales jusqu’à 80 kilomètres/heure sous grains. Le vent faiblit dimanche.

Mer agitée à forte dominée par la mer du vent de Nord à Nord-Est avec des creux autour de 3 mètres vers Mopelia jusqu’à samedi, et 2 mètres à 2 mètres 50 autrement.

Tahiti et Moorea

Vendredi soir, le temps reste menaçant, avec des averses et des grains parfois marqués entre deux périodes d’accalmie. À noter que de forts cumuls de précipitations restent possibles, notamment sur les hauteurs et dans les vallées. Dans l’ensemble toutefois, un recul des précipitations est attendu, et devrait se confirmer samedi avec des périodes d’accalmies voire des éclaircies de plus en plus durables. La tendance se poursuit dimanche, quelques averses ou grains résiduels restant possibles toutefois jusqu’en soirée.

Températures extrêmes prévues : 23 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Est. Rafales à 60 kilomètres/heure, voire 70 sous grains jusqu’à vendredi soir.

Mer agitée dominée par la mer du vent de secteur Nord-Est pouvant approcher les 2 mètres 50 jusqu’à vendredi soir, puis 2 mètres samedi, et 1 mètre 50 dimanche.

Australes

Sur les îles du Nord, en particulier à Rimatara et Rurutu, les précipitations gagnent en fréquence et en intensité dans la nuit de vendredi à samedi, et se maintiennent samedi en débordant plus volontiers vers Tubuai, voire Raivavae. Dimanche, le temps reste maussade sur le Nord, mais les précipitations devraient cependant être dans l’ensemble moins marquées. A Rapa, météo nettement plus clémente avec tout juste un voile d’altitude pour les deux prochains jours.

Au Nord, vent d’Est à Nord-Est assez fort vendredi soir et samedi, voire fort avec des rafales pouvant dépasser les 80 kilomètres/heure vers Rimatara et Rurutu. Il faiblit dimanche. A Rapa, vent faible à modéré de secteur Sud-Est ces deux prochains jours.

Mer devenant forte entre Rimatara et Rurutu dominée par une mer du vent de Nord-Est donnant des creux autour de 3 mètres jusqu’à samedi, puis 2 mètres/2 mètres 50 dimanche. Mer agitée ailleurs. Houle courte d’Est-Nord-Est d’1 mètre 50 à 2 mètres prédominant au Nord, et houle longue de Sud-Ouest d’1 mètre prédominant à Rapa.