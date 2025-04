Le Centre de transfusion sanguine lance un appel urgent aux dons

Le centre de transfusion sanguine de l’hôpital de Taaone a lancé mardi un appel urgent au don de sang. Le CTS est en « manque critique de sang ». Le centre rappelle qu’il faut en Polynésie « au minimum 500 dons par mois » pour couvrir les besoins. Un seul don peut sauver jusqu’à 3 vies.

Les poches sang peuvent être utilisées dans le cas d’accidents ou de maladies. Selon le CTS, « un accidenté de la route peut nécessiter jusqu’à 10 poches de sang en urgence. Une femme victime d’hémorragie post-accouchement peut avoir besoin de 4 à 6 dons pour être sauvée. Les patients atteints de leucémie ou de cancer peuvent avoir besoin de transfusions régulières pendant leur traitement. »

Si vous êtes en bonne santé, avez entre 18 et 70 ans et pesez plus de 50kg, vous pouvez donner votre sang. En revanche, si vous êtes enceinte, ou avez reçu une transfusion sanguine, vous ne pourrez pas donner votre sang. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun avant le don.

– PUBLICITE –

Rendez-vous au Centre de Transfusion Sanguine, du Centre Hospitalier de Polynésie française.