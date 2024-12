Saison chaude en cours : aucune menace cyclonique en Polynésie française

La rencontre des alizés subtropicaux et néo-tropicaux, issus des anticyclones de Kermadec et de Pâques, a provoqué un renforcement des perturbations météorologiques sur l’ouest de la Polynésie française. L’archipel de la Société a été placé en vigilance orange mercredi 11 décembre pour des fortes pluies, tandis que le nord-ouest des Tuamotu subit des impacts plus modérés.

Dans les jours à venir, l’activité pluvio-orageuse devrait progressivement se décaler vers le sud-ouest. Les Îles du Vent, puis les Îles Sous-le-Vent, connaîtront une amélioration de leurs conditions météorologiques à partir de vendredi.

Toutefois, la vigilance reste de mise. Bien que les conditions au sein de la Zone de Convergence du Pacifique Sud (ZCPS)ne soient pas propices à la formation d’un système dépressionnaire majeur, une dépression tropicale faible ou modérée pourrait se développer d’ici trois à quatre jours entre les îles Cook et l’ouest de la Polynésie française (zone en jour sur l’image ci-dessus). Si elle ne présente aucune menace cyclonique directe pour le territoire, des impacts indirects, tels que des pluies abondantes, des vents forts et une mer agitée, pourraient affecter les zones de Mopelia et des Australes Ouest en fin de semaine.

Météo-France suit attentivement l’évolution de la situation depuis plusieurs jours et diffusera si nécessaire des prévisions de trajectoire sur ce système dépressionnaire.