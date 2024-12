Orages et fortes pluies sur une partie du fenua

Îles Sous-le-Vent

Un temps maussade, avec des pluies parfois fortes et ponctuées de grains orageux, en particulier vers Mopelia, persiste jusqu’à vendredi. Les cumuls de précipitations peuvent être importants par endroits. Samedi, ce temps pluvieux persiste sur la zone Mopelia. Les précipitations sont en net recul sur la zone ISLV.

Vent modéré à assez fort de Nord à Nord-Nord-Est. Rafales à 70 kilomètres/heure, voire 80 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée à forte, dominée par la mer du vent avec des creux autour de 3 mètres à 3 mètres 50 vers Mopelia, et 2 mètres ailleurs.

Tahiti et Moorea

Jeudi soir, malgré les accalmies, le temps reste perturbé avec des épisodes d’averses, parfois marqués et accompagnés de grains.

Vendredi, les averses s’évacuent progressivement en faveur d’accalmies plus durables voire même des éclaircies à partir du milieu de journée. Samedi, alternance d’éclaircies et de passages de nuages bas. Quelques averses persistent sur le relief et localement sur le littoral.

Températures extrêmes prévues : 23 et 29 degrés Celsius.

Vent modéré de Nord-Est. Rafales à 60/70 kilomètres/heure, voire 70/80 kilomètres/heure sous grains.

Mer agitée. Houle courte de secteur Nord d’1 mètre à 1 mètre 50.

Tuamotu et Gambier

Jusqu’à vendredi soir, les passages nuageux sont nombreux et à l’origine de quelques averses. Quelques grains orageux peuvent circuler en mer. Samedi, le temps est perturbé sur les Tuamotu Sud et les Gambier avec des passages d’averses et de grains parfois orageux. Sur le reste des Tuamotu, un temps ensoleillé prédomine.

Vent faible à modéré d’Est à Est-Nord-Est aux Tuamotu, variable faible aux Gambier. Rafales à 50 kilomètres sous grains.

Mer agitée. Houle courte de secteur Est d’1 mètre 50 à 2 mètres.

– PUBLICITE –

Plus d’infos sur meteo.pf