Noël solidaire à Mahina : Une seconde vie pour des jouets, pour les enfants dans le besoin

À la ressourcerie de Mahina, des lutins sont en plein travail pour offrir un cadeau sous le sapin aux enfants dans le besoin. Avec les autres bénévoles du collectif Tata’i, ils collectent ces jouets auprès de particuliers ou de sociétés depuis un mois déjà. Des jouets de seconde main qui reprennent vie…une initiative écologique et solidaire. « On trie ce qui est électrique ou non, ce qui est en bon état… On les met en valeur pour les distribuer plus tard aux enfants dans le besoin pour Noël. (…) La plupart du temps, ce sont des réparations électriques. (…) C’est une belle expérience pour moi, et ça permet de rendre service à son prochain, et d’apporter un peu de paix, de joie et d’amour aux enfants » explique Moeava Teauna, agent valoriste à la ressourcerie de Mahina.

« Je trie les sacs qu’on nous a déposés. S’il faut donner de la joie aux familles nécessiteuses, aux enfants, ce n’est pas beaucoup demander. On est là pour aider toutes les familles dans le besoin » ajoute Roger Opeta, agent administratif.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Un bel élan de générosité qui n’aurait pu voir le jour sans les donateurs. 630 kilos de jouets ont été récoltés à ce jour. L’initiative existe depuis novembre 2020 et chaque année, l’opération prend de l’ampleur : « En 2023, on avait distribué 800 jouets » précise Jean-Luc Boulay, encadrant technique à la ressourcerie de Mahina. On va faire une sorte de tombola pour distribuer les cadeaux, car certains sont plus importants que d’autres ».

– PUBLICITE –

50 bénévoles au total seront présents ce samedi 14 décembre à la ressourcerie de Mahina. Des bénévoles qui vont venir nettoyer, trier et réparer les jouets… Ils réaliseront également des sacs-cadeaux en tissu pour une touche écologique et festive. Il est toujours possible de s’inscrire en cliquant ICI

La distribution du Père Noël aura lieu le 19 décembre prochain à l’école Hitimahana, aux enfants sélectionnés par l’équipe directrice de l’établissement scolaire.