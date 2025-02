Malentendu sur l’attribution des nouveaux logements OPH à Ahonu

Tension ce matin à l’entrée de la résidence OPH Faaitiamai de Ahonu. D’un côté, les bénéficiaires des nouveaux logements, et de l’autre, des membres de l’association Te Puna Ora no Haapape et des habitants de la vallée, dont la demande de logement n’a pas été retenue. Point sensible évoqué par les uns et les autres, l’attribution supposée de 31 des 36 logements à des familles de Faa’a.

Une rumeur persistante, donc, qui avait pourtant fait l’objet d’un démenti de Moetai Brotherson lui-même sur sa page Facebook, le 3 février dernier. Car si 31 des 36 logements de cette résidence ont bien été attribués à des habitants de Mahina, c’est l’inverse qui, encore ce matin, était comprise par les habitants de la vallée. Reçue brièvement à la présidence en fin de matinée, en présence de Moetai Brotherson, du nouveau ministre du logement Oraihoomana Teururai, et de la direction de l’OPH, l’association a vu ses derniers doutes levés.

Pas de quoi résoudre toutefois le fond du problème selon l’association, qui déplore le manque de logements, notamment pour ses matahiapo, comme Suzanne, 68 ans, dont le dossier n’a pas été retenu, malgré les aides sociales. « Quand on nous a annoncé qu’on n’était pas pris, pour nous c’est quelque chose, c’est beaucoup. (…) On ne pouvait pas. Les loyers sont de 150 000 par mois et 40 000 francs pour les charges tous les mois » , glisse-t-elle. Sidonie partage le même point de vue. « Beaucoup de familles ont été sinistrées à l’époque, et sont toujours là, sous des bâches, dans des cabanes. On a incité nos enfants justement à monter leurs dossiers » .

– PUBLICITE –

« Ici à Mahina il y a du besoin et c’est pour ça que nous on sait que les 36 familles dans les 36 logements, ce n’est pas assez » , répète la présidente de l’association, Hinano Tunoa.

La remise des clés prévue dans l’après-midi s’est finalement faite sans encombre.